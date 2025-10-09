- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 264
- Время на прочтение
- 1 мин
Легенда "Милана" и сборной Италии стал амбассадором российского букмекера
Андреа Пирло запятнал свою репутацию сотрудничеством с государством-агрессором.
Бывший футболист "Милана" и сборной Италии Андреа Пирло стал амбассадором российского букмекера.
О сотрудничестве с 46-летним итальянцем компания из государства-агрессора сообщила в своих соцсетях.
Эту информацию также подтвердил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
Сроки и подробности сделки неизвестны. Ожидается, что Пирло примет участие в публичных мероприятиях компании в Москве и других городах РФ.
Пирло в течение карьеры футболиста играл за "Брешию", "Интер", "Реджину", "Милан", "Ювентус" и "Нью-Йорк Сити". Он шесть раз становился чемпионом Италии и дважды выигрывал Лигу чемпионов.
За сборную Италии провел 116 матчей и забил 13 голов. Вместе с национальной командой Андреа победил на чемпионате мира-2006.
В роли тренера Пирло возглавлял "Ювентус" и "Сампдорию", турецкий "Карагюмрюк", а с июля 2025 года работает с ФК "Юнайтед" в чемпионате ОАЭ.
Ранее сообщалось, что другой выдающийся итальянский футболист Франческо Тотти приехал в Москву и оскандалился циничным заявлением.