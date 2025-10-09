Андреа Пирло / © Associated Press

Бывший футболист "Милана" и сборной Италии Андреа Пирло стал амбассадором российского букмекера.

О сотрудничестве с 46-летним итальянцем компания из государства-агрессора сообщила в своих соцсетях.

Эту информацию также подтвердил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Сроки и подробности сделки неизвестны. Ожидается, что Пирло примет участие в публичных мероприятиях компании в Москве и других городах РФ.

Пирло в течение карьеры футболиста играл за "Брешию", "Интер", "Реджину", "Милан", "Ювентус" и "Нью-Йорк Сити". Он шесть раз становился чемпионом Италии и дважды выигрывал Лигу чемпионов.

За сборную Италии провел 116 матчей и забил 13 голов. Вместе с национальной командой Андреа победил на чемпионате мира-2006.

В роли тренера Пирло возглавлял "Ювентус" и "Сампдорию", турецкий "Карагюмрюк", а с июля 2025 года работает с ФК "Юнайтед" в чемпионате ОАЭ.

Ранее сообщалось, что другой выдающийся итальянский футболист Франческо Тотти приехал в Москву и оскандалился циничным заявлением.