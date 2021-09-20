Легенда мирового бокса официально завершил карьеру: уже зарегистрировался кандидатом в президенты своей страны

Легенда мирового бокса официально завершил карьеру: уже зарегистрировался кандидатом в президенты своей страны

Единственный в истории чемпион мира в восьми весовых категориях завязал со спортом.

Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо, который в своем последнем бою потерпел поражение от кубинца Йордениса Угаса единогласным решением судей, объявил о завершении карьеры.

"Моя карьера? Она уже закончена, все кончено. Я давно занимаюсь боксом, моя семья говорит, что достаточно.

Я продолжал боксировать, потому что я действительно увлечен этим видом спорта. Я буду поддерживать других боксеров из моей страны", - сказал 42-летний Пакьяо в интервью YouTube-каналу Toni Gonzaga Studio.

Ранее Мэнни официально выдвинул свою кандидатуру на должность президента Филиппин.

За карьеру боксер провел 72 боя, одержал 62 победы, потерпел 8 поражений и дважды его поединки заканчивались вничью.

Мэнни был чемпионом мира в наилегчайшей (WBC, 1998-1999), 2-й легчайшей (IBF, 2001-2003), полулегкой (The Ring, 2003-2005), 2-й полулегкой (WBC, 2008; The Ring, 2008), легкой (WBC, 2008-2009), 1-й полусредней (The Ring; IBO 2009-2010), полусредней (WBO, 2009-2012, 2014-2015, 2016-2017; WBA Super, 2021) и 1-й средней (WBC, 2010—2011) весовых категориях.

Пакьяо - единственный боксер в истории, владевший чемпионскими поясами в четырех разных десятилетиях.

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