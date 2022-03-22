Легенда мирового бокса поддержал братьев Кличко в борьбе за Украину (видео)

Легенда мирового бокса поддержал братьев Кличко в борьбе за Украину (видео)

Пакьяо выразил свою позицию.

Легендарный бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо обратился к Владимиру и Виталию Кличко, защищающим Украину на фоне российского вторжения.

Филиппинец вместе со своим менеджером Шоном Гиббонсом и действующим обладателем титула WBC в полулегком весе Марком Магсайо записали видеообращение в поддержку братьев.

"Я выражаю уважение моим добрым друзьям – Виталию и Владимиру Кличко в Украине. С нами чемпион WBC Марк Магсайо. Продолжайте делать то, что вы выполняете", — сказал Гиббонс.

"Берегите себя", — добавил Пакьяо.

Читайте также:

Тренер клуба УПЛ продает медаль за победу в Кубке УЕФА, чтобы помочь ВСУ

Ломаченко отказался от боя за звание абсолютного чемпиона мира и останется защищать Украину

Андрей Шевченко – о войне с российскими оккупантами: Мы будем защищаться до конца, у нас нет выбора