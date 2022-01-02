Легенда мирового бокса помогает Джошуа готовиться к реваншу с Усиком - фото

Флойд Мейвезер консультирует Эй Джея перед вторым боем с украинцем.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа активно тренируется в ожидании поединка-реванша с украинским обладателем титулов IBF, WBO, WBA и IBO Александром Усиком.

Эй Джей опубликовал видео у себя в Instagram-сторис, где отрабатывает удары под наблюдением легендарного американца Флойда Мейвезера.

"Лучший в нашем деле. И всегда готов помочь советом новому поколению. Огромное уважение, Флойд", - написал британец в соцсети.

Ранее Мейвезер предложил Джошуа свою помощь во время подготовки к реваншу с Усиком. Также в Сети появилось видео, как Энтони тренируется в Дубае под руководством Энтони Уилсона.

Точной даты реванша между Усиком и Джошуа еще нет. По словам промоутера британского боксера Эдди Хирна , реванш планируют на март 2022 года. Джошуа уже активировал опцию реванша, которая была прописана в контракте на первый поединок с украинцем.

В ночь на 26 сентября Усик победил Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113 и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе.

единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113 и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. В активе 34-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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