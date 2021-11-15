Легенда мирового футбола расхвалил украинский клуб: в ближайшем будущем он способен дойти до финала Лиги чемпионов

Самым высоким его достижением в этом турнире является четвертьфинал.

Легендарный эксфутболист Роберто Карлос высказался по поводу развития и прогресса донецкого " Шахтера ".

Так, 48-летний бразилец доволен тем, как играют "горняки". Карлос отметил несколько исполнителей донецкого клуба, а также рассказал об их перспективах в самом престижном клубном турнире Европы — Лиге чемпионов.

Об этом Карлос рассказал в комментарии для клубного канала "Шахтера".

"Я смотрю много матчей "Шахтера". Там много бразильцев, среди них мои друзья. Например, Дентиньо, с которым мы вместе играли за "Коринтианс". Также Додо, Тете – это отличные футболисты. Я очень рад, что "Шахтер" каждый раз смотрит в сторону Бразилии в поисках новых игроков. Новые бразильские таланты. В "Шахтере" 13 бразильцев, если я не ошибаюсь.

"Шахтер" сильно спрогрессировал во всех турнирах, в которых участвует. Это команда, которая очень многое дает украинскому футболу. "Реалу" полезно встречаться с такими командами. Да и "Шахтеру" это идет на пользу, ведь есть возможность приобрести уникальный опыт.

"Шахтер" – это та команда, которая в ближайшее время способна дойти до полуфинала или даже до финала Лиги чемпионов. Сейчас "Шахтеру" важно расти. Для этого нужно играть против таких соперников, как "Реал". Ведь именно Мадрид является самым титулованным клубом Лиги чемпионов", — сказал Карлос.

Сейчас "Шахтер" занимает последнюю, четвертую, строчку в группе Лиги чемпионов. После четырех сыгранных туров в их активе только один набранный балл;

Свой следующий поединок в Лиге чемпионов "горняки" проведут в среду, 24 ноября, когда на выезде померятся силами с миланским "Интером".

Карлос завершил карьеру в 2012 году. Защитник выступал за ряд бразильских клубов, а также "Интер", "Реал", "Фенербахче" и "Анжи". На его счету 125 матчей и 11 голов в составе сборной Бразилии.

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