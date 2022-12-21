Легенда мирового хоккея призвал исключить россиян из всех международных соревнований

Легендарный хоккеист Доминик Гешек призвал исключить всех российских спортсменов из международных соревнований, чтобы ускорить окончание российской агрессии против Украины.

Свое письмо легенда мирового хоккея отправил руководству Национальной хоккейной лиги (НХЛ), Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в Twitter.

Он заявил, что написал открытое письмо, чтобы в очередной раз привлечь внимание к тому, как некоторые спортивные организации способствуют продолжению войны в Европе, которая ежедневно уносит сотни или даже тысячи жизней.

"Это попытка спасти эти жизни и ускорить окончание войны в Украине. Российские спортсмены не должны участвовать в международных соревнованиях в настоящее время. Я прошу все спортивные лиги мира рассмотреть это решение", — написал Доминик.

Также Гашек обвинил РФ в том, что она незаконно аннексирует украинские территории и уничтожает гражданскую инфраструктуру. Он отметил, что действия России уже привели к гибели сотен тысяч человек.

Легендарный хоккеист обвинил российские власти в ужасных преступлениях и похищении украинских детей, являющихся геноцидом. Также он выразил уверенность, что Россия должна быть наказана после того, как заберет свои войска из Украины.

Кроме того, Гашек заявил, что все международные спортивные ассоциации, не исключившие из соревнований российских спортсменов, также несут ответственность за преступления, совершенные в Украине.

Легендарный хоккеист выразил надежду, что российские спортсмены будут отстранены от любых международных соревнований.

Напомним, ранее Доминик Гашек призвал нынешних руководителей лиги подать в отставку.

Также мы информировали, что олимпийский чемпион поставил на место российского пропагандиста.

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