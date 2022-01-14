"Легенда навсегда": фанаты "Милана" трогательно встретили Шевченко перед матчем в Кубке Италии, вспомнив его исторический матч

"Легенда навсегда": фанаты "Милана" трогательно встретили Шевченко перед матчем в Кубке Италии, вспомнив его исторический матч

Получилось довольно трогательно.

Фанаты "Милана" решили тепло встретить легенду клуба Андрея Шевченко перед игрой 1/8 финала Кубка Италии против "Дженоа", которую он и возглавляет.

Так, перед игрой поклонники "россонери" вывесили баннер в честь украинца.

"Долгая история любви, воспоминание из Манчестера вырезано в сердце. Шева – легенда навсегда", — говорилось на баннере.

Болельщики вспомнили украинскому специалисту финал Лиги чемпионов 2003-го, где в Манчестере "Милан" в серии пенальти обыграл "Ювентус", а решающий 11-метровый забил именно Шевченко. Кроме того, болельщики "Милана" на "Сан-Сиро" долго скандировали имя своего любимца.

Напомним, Шевченко именно в "Милане" провел наиболее успешную часть своей игровой карьеры. В составе "россонери" Андрей выиграл "Скудетто", Лигу чемпионов и стал обладателем "Золотого мяча".