"Легенда навсегда": фанаты "Милана" трогательно встретили Шевченко перед матчем в Кубке Италии, вспомнив его исторический матч

Получилось довольно трогательно.
Фанаты "Милана" решили тепло встретить легенду клуба Андрея Шевченко перед игрой 1/8 финала Кубка Италии против "Дженоа", которую он и возглавляет.
Так, перед игрой поклонники "россонери" вывесили баннер в честь украинца.
"Долгая история любви, воспоминание из Манчестера вырезано в сердце. Шева – легенда навсегда", — говорилось на баннере.
Болельщики вспомнили украинскому специалисту финал Лиги чемпионов 2003-го, где в Манчестере "Милан" в серии пенальти обыграл "Ювентус", а решающий 11-метровый забил именно Шевченко. Кроме того, болельщики "Милана" на "Сан-Сиро" долго скандировали имя своего любимца.
Напомним, Шевченко именно в "Милане" провел наиболее успешную часть своей игровой карьеры. В составе "россонери" Андрей выиграл "Скудетто", Лигу чемпионов и стал обладателем "Золотого мяча".
- "В футболке "Милана" Шевченко провел 322 матча, забил 175 голов и отдал 45 результативных передач;
- Поединок "Милан" – "Дженоа" завершился со счетом 2:0 в пользу "россонери".