Легенда НХЛ назвал Путина "крупнейшим преступником современности" и поблагодарил украинцев за защиту Европы

Доминик Гашек обратился к украинскому народу по случаю третьей годовщины полномасштабного российского вторжения.
Легендарный чешский хоккеист Доминик Гашек выразил благодарность Украине, которая продолжает бороться против российских захватчиков.
Двухкратный обладатель Кубка Стэнли по случаю третьей годовщины полномасштабного российского вторжения посвятил украинскому народу трогательный пост в соцсети Х.
Он назвал президента РФ Владимира Путина "крупнейшим преступником современности" и поблагодарил украинцев, которые ценой собственных жизней защищают от "российского империалистического врага" не только свою страну, но и всю Европу.
"Как бывший профессиональный хоккеист НХЛ и многократный участник Олимпийских игр, и как гражданин Чехии, являющейся частью ЕС, хочу сказать это накануне третьей годовщины с начала российской империалистической войны против свободной демократической страны Украины.
Я хотел бы поблагодарить президента Зеленского и, прежде всего, весь украинский народ, который защищает (и каждый день ставит на кон и теряет жизни) как свою страну, так и всю Европу от российского империалистического врага во главе с крупнейшим преступником современности Путиным.
Благодаря вам моя страна и мои сограждане сейчас могут жить мирно на нашей территории. Вы заслуживаете наибольшего признания и максимальной поддержки от нас, которую невозможно выразить только деньгами", – написал выдающийся хоккеист.
В конце публикации Гашек призвал поделиться ею "со всеми фанатами, друзьями и теми, кому не безразлична демократия, кому не безразлично будущее следующих поколений".
Отметим, что Гашек активно поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов. Ранее он жестко разнес НХЛ за отказ отстранить хоккеистов из государства-агрессора, а также осудил допуск россиян к Олимпиаде-2024 в Париже.
Ранее сообщалось, что чемпион мира по биатлону Эндре Стремсгейм поддержал Украину в третью годовщину полномасштабного российского вторжения.
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