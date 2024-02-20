"Легенда против воина": опубликовано эффектное промо чемпионского боя Ломаченко – Камбосос (видео)

12 мая украинец и австралиец сразятся за вакантный титул IBF в легком весе.
Промоутерская компания Top Rank представила яркий проморолик предстоящего боя между экс-чемпионом мира в трех дивизионах Василием Ломаченко и бывшим абсолютным чемпионом в легком весе Джорджем Камбососом.
В видео вошли лучшие моменты предыдущих поединков с участием обоих боксеров.
"Легенда против воина", – подписали промо на страницах Top Rank в соцсетях.
Рядом со словом "легенда" изображен флаг Украины, а возле слова "воин" – австралийский флаг.
LEGEND VS WARRIOR #LomaKambosos | MAY 11 | @ESPN pic.twitter.com/riu4fBVoEI-- Top Rank Boxing ( @ trboxing ) February 19, 2024
Поединок Ломаченко – Камбосос состоится 12 мая в австралийском городе Перт. На кону будет стоять вакантный титул IBF в легком весе.
Ломаченко – Камбосос: последние бои и послужной список
Ломаченко последний раз выходил в ринг в ночь на 21 мая 2023 года, когда единогласным судейским решением проиграл американцу Девину Хейни в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.
В конце ноября Хейни решил сменить весовую категорию и освободил все главные чемпионские пояса в легком весе – WBC, WBA, IBF и WBO.
Камбосос в своем последнем бою в июле 2023 года победил британца Макси Хьюза, завоевав второстепенный титул IBO в легком весе. Перед этим австралиец потерпел два подряд поражения от Хейни, потеряв звание абсолютного чемпиона мира, которое он выборол в ноябре 2021 года победой над американцем Теофимо Лопесом.
Всего на счету 36-летнего Ломаченко 17 побед (11 – нокаутом) и 3 поражения на профессиональном ринге. В послужном списке 30-летнего Камбососа 21 победа (10 – нокаутом) и 2 поражения.
Ранее сообщалось, что букмекеры определили фаворита боя Ломаченко – Камбосос.
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