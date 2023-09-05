Легенда "Реала" и сборной Испании Рамос официально вернулся в родной клуб

37-летний защитник снова будет играть за "Севилью".

Знаменитый испанский защитник Серхио Рамос продолжит карьеру в "Севилье".

О подписании 37-летнего футболиста "нервионцы" объявили на официальном сайте.

Соглашение экс-капитана мадридского "Реала" и сборной Испании с "Севильей" рассчитано на один сезон.

Рамос перебрался в андалусийский клуб в статусе свободного агента. Этим летом он покинул французский ПСЖ, в составе которого провел два сезона.

Ранее сообщалось, что у Рамоса были предложения из Саудовской Аравии, однако испанец решил вернуться на родину.

Отметим, что "Севилья" – родной клуб Рамоса. Именно здесь он начинал свою профессиональную карьеру перед тем, как в 2005 году перешел в "Реал". Защитник успел сыграть за "нервионцев" 50 матчей, забив три гола.

В составе "Реала" он отыграл 16 сезонов. За мадридский клуб Серхио сыграл в 671 матче, забил 101 гол и отдал 49 результативных передач. Со "сливочными" Рамос завоевал 22 трофея, среди которых четыре победы в Лиге чемпионов и пять титулов чемпиона Испании.

С лета 2021 года Рамос выступал за ПСЖ. В футболке французского клуба защитник провел 58 матчей и забил 6 голов. Серхио дважды выиграл с парижанами чемпионат Франции и один раз стал победителем Суперкубка страны.

В составе сборной Испании Серхио отыграл 180 матчей, в которых забил 23 гола. Он является лучшим защитником-бомбардиром в истории национальных команд.

Добавим, что "Севилья" провально начала новый сезон Ла Лиги, проиграв все три матча. Сейчас действующий победитель Лиги Европы замыкает турнирную таблицу чемпионата Испании.

Читайте также:

Украина – Англия: где смотреть и ставки букмекеров на матч отбора Евро-2024

Месси сделал два ассиста: "Интер" Майами с Кривцовым обыграл чемпиона МЛС (видео)

Ла Лига: результаты матчей 4-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица