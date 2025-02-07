Легенда "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос нашел новый клуб

Бывший защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос стал игроком мексиканского "Монтеррея".

О подписании 38-летнего испанца мексиканский клуб объявил на своем официальном сайте. Контракт игрока рассчитан на один год, до февраля 2026-го.

Рамос присоединился к "Монтеррею" на правах свободного агента. Летом 2024-го защитник покинул "Севилью" и с тех пор находился без клуба.

В мексиканском клубе Серхио взял себе 93-й игровой номер – в честь гола, забитого за мадридский "Реал" на 93-й минуте в финале Лиги чемпионов-2013/14 против "Атлетико" (4:1). Тогда Рамос в компенсированное время сравнял счет и перевел игру в экстра-таймы, где "сливочные" забили еще трижды и выиграли самый престижный евротурнир.

Отметим, что Рамос в составе "Реала" отыграл 16 сезонов. За мадридский клуб Серхио сыграл в 671 матче, забил 101 гол и отдал 49 результативных передач. Вместе со "сливочными" он завоевал 22 трофея, среди которых четыре победы в Лиге чемпионов и пять титулов чемпиона Испании.

После ухода из "Реала" испанец выступал за французский ПСЖ (2021-2023) и испанскую "Севилью" (2023-2024), где начинал свою профессиональную карьеру перед тем, как в 2005 году перешел в "Королевский клуб".

Рамос является рекордсменом сборной Испании по количеству проведённых матчей (180). С "Красной фурией" он дважды становился чемпионом Европы (2008, 2012) и выиграл чемпионат мира-2010.

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