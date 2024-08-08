Легенда "Реала" и сборной Португалии объявил о завершении карьеры

Легендарный португальский защитник Пепе объявил о завершении своей профессиональной карьеры.

Об этом 41-летний футболист сообщил в видео, опубликованном в своих социальных сетях.

На клубном уровне Пепе на позиции центрального защитника выступал за "Маритиму", "Порту", мадридский "Реал" и "Бешикташ".

За свою карьеру Пепе 4 раза выигрывал чемпионат Португалии, 3 раза – чемпионат Испании. В составе "Реала" он трижды становился победителем Лиги чемпионов и триумфовал в ряде других турниров.

Вместе со сборной Португалии защитник выиграл Евро-2016 и Лигу наций-2018/19. За национальную команду Пепе в период с 2007 по 2024 год провел 141 матч и забил 8 голов.

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