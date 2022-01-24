Легенда "Реала" Рамос отметился дебютным голом в составе ПСЖ (видео)

Испанцу понадобилось пять поединков, чтобы забить новый клуб.

Звездный испанский защитник Серхио Рамос забил свой первый гол в футболке "Пари Сен-Жермен".

35-летний защитник парижан отличился в домашнем матче Чемпионата Франции с "Реймсом". На 62-й минуте он затолкал мяч в сетку ворот соперника после подачи с углового.

Для Рамоса это был пятый матч за ПСЖ. Начало сезона ветеран пропустил из-за травмы, поэтому успел провести всего четыре поединка в чемпионате и один в Кубке Франции. Также это первое результативное действие испанца за парижскую команду.

ПСЖ уничтожил "Реймс" со счётом 4:0. После 22 сыгранных матчей команда Маурисио Почеттино уверенно лидирует в Лиге 1, на 11 очков опережая "Ниццу". "Реймс" занимает 14-е место.

Ранее Рамос выступал за "Реал", в который перешел из " Севильи " в 2005 году. Со "сливочными" Серхио завоевал 22 трофея, среди которых четыре победы в Лиге чемпионов и пять титулов чемпиона Испании.

" в 2005 году. Со "сливочными" Серхио завоевал 22 трофея, среди которых четыре победы в Лиге чемпионов и пять титулов чемпиона Испании. В футболке "бланкос" Рамос сыграл в 671 матче, забил 101 гол и отдал 49 результативных передач. В сезоне-2020/21 он провел 21 матч за "сливочных", на его счету 4 гола и 1 результативная передача. В сентябре 2020-го Рамос установил рекорд - он стал самым результативным защитником в истории сборных - 23 мяча за национальную команду.

- он стал самым результативным защитником в истории сборных - 23 мяча за национальную команду. В ноябре Серхио побил европейский рекорд по количеству матчей за национальную команду, обойдя легендарного итальянского голкипера Джанлуиджи Буффона (176 матчей).

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