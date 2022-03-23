Легенда "Реала" Рамос принял участие в благотворительной акции в поддержку Украины

Легенда "Реала" Рамос принял участие в благотворительной акции в поддержку Украины

Испанец помогает собирать средства для украинцев, пострадавших от российской агрессии.

Бывший капитан мадридского "Реала", а ныне защитник французского ПСЖ Серхио Рамос помогает украинскому народу, воюющему с российскими оккупантами.

35-летний испанский футболист приобщился к благотворительной акции польского дизайнера, направленной на сбор средств для украинцев, наиболее пострадавших от вторжения страны-агрессора.

У себя в Instagram легендарный игрок предлагает приобрести худи с изображением на передней части голубей, которые символизируют мир.

фото — instagram.com/sergioramos

На спине товара расположена надпись "все мы - украинцы".

фото — instagram.com/sergioramos

Стоимость худи составляет 100 евро. Все вырученные средства будут направлены в Фонд Братьев Кличко, который занимается гуманитарной помощью для тех украинцев, которые больше всего пострадали от нападения оккупантов.

Ранее сообщалось, что футболистка сборной Украины организовала сбор гуманитарной помощи для соотечественников.

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