Легенда "Шахтера" и "Манчестер Сити" объявил о завершении карьеры
Фернандиньо окончательно повесил бутсы на гвоздь.
Бывший полузащитник донецкого "Шахтера", "Манчестер Сити" и сборной Бразилии Фернандиньо объявил о завершении профессиональной карьеры.
40-летний бразилец сообщил о своем решении в среду, 19 ноября, во время выставочного благотворительного матча в Куритибе на "Арене да Байшада".
"Я уже устал. Сегодня я уже устал, пробежав чуть больше 30 минут. В футболе больше нет ничего, что могло бы меня мотивировать. Я уже достиг в нем всего. Все, что мог получить, я получил. Теперь пришло время наслаждаться жизнью с семьей", – сказал бразилец.
В последний раз Фернандиньо играл в официальном матче 8 декабря 2024 года за "Атлетику Паранаэнсе" против "Атлетику Минейру" (0:1). В конце декабря 2024-го его контракт с клубом завершился, а стороны не продлили сотрудничество. С тех пор бразилец находился в статусе свободного агента.
Фернандиньо выступал за "Шахтер" с 2005 по 2013 год, проведя в составе донецкого клуба 284 матча, в которых забил 53 гола и отдал 57 результативных передач.
Вместе с "горняками" он завоевал 14 трофеев – шесть титулов чемпиона Украины, четыре Кубка Украины, три Суперкубка Украины и Кубок УЕФА.
В составе "Манчестер Сити" бразилец пять раз становился чемпионом Англии, выиграл один Кубок Англии, шесть Кубков английской лиги и один Суперкубок Англии.
Всего за карьеру Фернандиньо сыграл 865 матчей, забил 108 голов и сделал 109 ассистов.
В составе сборной Бразилии футболист провел 53 матча, забил два гола и в 2019 году стал победителем Кубка Америки.
