Легенда "Шахтера" сделал прогноз на матч Франция – Украина в отборе к ЧМ-2026

Франция – Украина / © Associated Press

Реклама

Бывший форвард донецкого "Шахтера" и сборной Украины Андрей Воробей поделился своим прогнозом на предстоящий матч группового этапа отбора на чемпионат мира-2026 по футболу между "сине-желтыми" и командой Франции.

"В матчах своей сборной всегда ждешь положительного результата, однако в этой игре у "сине-желтых" немного шансов на успех. Очень сложно будет противостоять скоростным французским исполнителям, поскольку наша защита не такая быстрая. Тем более что на своем поле подопечные Дидье Дешама выглядят очень мощно, поэтому они и победят", – рассказал Воробей сайту Sport.ua.

Также Андрей спрогнозировал точный счет матча – 3:1 в пользу французов.

Реклама

Воробей выступал за "Шахтер" с 1995 по 2007 год, трижды выиграв с "горняками" чемпионат и Кубок Украины. В составе сборной Украины (2000-2008) он провел 68 матчей и забил 9 голов, а в 2006 году дошел до четвертьфинала чемпионата мира.

Матч Франция – Украина состоится в четверг, 13 ноября, на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Франция – Украина.

Отметим, что в стартовом матче квалификации на грядущий Мундиаль, который состоялся 5 сентября в польском Вроцлаве, команда Сергея Реброва проиграла Франции со счетом 0:2.

Реклама

После четырех туров туров сборная Украины (7 очков) занимает второе место в своей группе отбора на ЧМ-2026. Лидирует с 10 баллами Франция, на третьей позиции идет Исландия (4 пункта), замыкает квартет Азербайджан (1 очко).

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Ранее сообщалось, что сборная Украины представила новую эксклюзивную домашнюю форму.

Реклама

Также мы рассказывали, что сборная Франции объявила заявку на матчи отбора ЧМ-2026 против Украины и Азербайджана.

Напомним, букмекеры сделали прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Франция – Украина.