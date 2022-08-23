Легенда "Шахтера" Срна — о России: не знаю кто это, для меня эта страна мертва

Так, легенда "горняков" рассказал, как война с Россией повлияла на донецкий клуб.

Об этом Срна сказал в интервью BBC.

"Во-первых, я очень рад восстановлению чемпионата Украины, но с другой стороны очень настороженный. Ситуация в Украине непонятна.

Этим мы покажем всем людям, что мы такие же, как они. У нас много фанатов, которые сейчас борются за Украину. Можно сказать, что все мы живем ради того момента, когда "Шахтер" забьет первый гол. Эти люди имеют право быть счастливыми. Они борются за себя, своих детей и свою свободу.

Для нас война началась в 2014 году. Мы потеряли наш стадион, наш Донецк и фанатов. Мы играли во Львове, Харькове. "Шахтер" – команда, прошедшая две войны. Мы до сих пор здесь тренируемся. Наши игроки тренируются, невзирая ни на что. Футболисты могут забывать на час-два об этой ситуации и играть в футбол.

Конечно, игроки боятся возвращаться в Украину, но вы должны понимать, что они возвращаются домой. Нельзя купить это чувство. Это что-то невероятное – ты ждешь этого момента.

Обращение к Украине и России? Не хочу ничего говорить в сторону России, я не знаю, кто это. Украинцам хочу сказать, что мы должны делать одну работу и помогать друг другу. Россия? Для меня эта страна мертва", — сказал Срна.

"Шахтер" стал лидером УПЛ сезона-2021/22. который был остановлен по итогам 18 туров из-за полномасштабного вторжения со стороны РФ;

Именно "горняки" во вторник, 23 августа, откроют новый сезон Чемпионата Украины. Соперником дончан будет харьковский "Металлист-1925". Поединок между "Шахтером" и харьковчанами начнется в 13:00.

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