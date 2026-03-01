- Дата публикации
Легенда "Шахтера" Степаненко официально вернулся в УПЛ
Тарас будет играть за "Колос".
Ковалевский "Колос" объявил о переходе украинского полузащитника Тараса Степаненко.
36-летний футболист подписал контракт с ковалевцами до июня 2026 года.
Степаненко — легенда донецкого "Шахтера". Тарас выступал за "горняков" с 2010 по 2025 год, проведя в оранжево-черной футболке 439 матчей во всех турнирах, забив 30 голов и отдав 25 ассистов.
Степаненко имеет 10 чемпионских титулов вместе с "Шахтером", а еще 8 раз выигрывал с "горняками" Кубок Украины и 7 раз Суперкубок. Также на его счету 87 матчей за сборную Украины.
Тарас вернулся в Украину после сезона в турецком "Эюпспоре", за который успел отыграть 18 поединков.
Сейчас "Колос" занимает седьмое место в УПЛ, набрав 25 очков после 17 матчей.