Легенда "Шахтера" Тарас Степаненко дебютировал за новый клуб в Кубке Турции: как закончился матч

Украинский полузащитник Тарас Степаненко, который в конце января покинул донецкий "Шахтер" и подписал контракт с турецким "Эюпспором", дебютировал за свой новый клуб.

Это произошло в матче второго тура Кубка Турции против "Коньяспора". 35-летний украинец вышел на поле в стартовом составе и отыграл 74 минуты, не отличившись результативными действиями.

В присутствии Степаненко на поле хозяева забили дважды. Уже после того, как Тарас был заменен, его команда отыграла один мяч, но избежать поражения не смогла, пропустив на последних секундах третий гол – 3:1 .

После этого поединка "Эюпспор" занимает третье место в группе C Кубка Турции, имея три очка после двух туров. Из шести клубов в следующий раунд выйдут две лучшие команды.

Напомним, Степаненко покинул "Шахтер" после поединка последнего тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25 с дортмундской "Боруссией", когда последний раз вышел на поле в футболке "оранжево-черных".

Тарас выступал за "горняков" с июля 2010 года после перехода из запорожского "Металлурга". Он провел в донецком клубе 15 лет, сыграл 439 матчей, забил 30 голов и выиграл 25 трофеев.

Контракт Степаненко с "Эюпспором" рассчитан на 1,5 года. Финансовые детали сделки не разглашаются.

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