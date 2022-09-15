Легенда тенниса Федерер объявил о завершении карьеры: швейцарец анонсировал свой прощальный турнир

Легендарный теннисист Роджер Федерер завершит карьеру уже в этом месяце. Последним его турниром станет Кубок Лейвера, который состоится с 23-го по 25 сентября.

Об этом 41-летний швейцарец сообщил в своем Twitter.

"Как вы все знаете, последние три года меня постигли вызовы в форме травм и операций. Я тяжело работал над тем, чтобы вернуться к полноценной соревновательной форме. Но я также знаю предел возможностей своего тела, чье обращение ко мне в последнее время было очень четким. Мне - 41 год. За 24 года я провел больше 1500 матчей. Теннис принимал меня гораздо щедрее, чем я мог когда-либо мечтать. И теперь я должен определить время, когда закончу свою спортивную карьеру.

Кубок Лейвера на следующей неделе в Лондоне станет моим последним турниром ATP. В будущем я продолжу играть в теннис, конечно. Но не на уровне Грендслэмов или в профессиональном туре.

Это горькое решение - я буду скучать по всему, что теннис дал мне. Но в то же время есть столько вещей, которые хотелось бы отметить. Я считаю себя одним из самых счастливых людей в мире. Я получил особый талант для игры в теннис и делал это на уровне, который никогда не мог вообразить. Гораздо дольше, чем я считал возможным", - написал Роджер.

Федерер - один из лучших и самых титулованных игроков в истории тенниса. На его счету 20 титулов на турнирах Большого шлема. Он пять раз выигрывал US Open (2004-2008), один раз Ролан Гаррос (2009), шесть раз Australian Open (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018) и рекордные восемь раз Уимблдон (2003-2007, 2017).

Всего на счету Федерера 103 титула и по этому показателю он занимает вторую строчку в истории тенниса, уступая лишь американцу Джимми Коннорсу, у которого 109 титулов. Кроме того, Федерер - победитель Кубка Дэвиса (2014) в составе сборной Швейцарии и олимпийский чемпион Пекина-2008 в парном разряде.

Роджер был первой ракеткой мира в течение 310 недель, в том числе 237 недель подряд, что до сих пор остается непобитым рекордом.

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