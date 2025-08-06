Легенда "Тоттенхэма" стал одноклубником украинского футболиста в США

Сон Хин Мин / © Associated Press

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Южнокорейский нападающий Сон Хын Мин, который недавно трогательно объявил о своем уходе из "Тоттенхэма", стал игроком "Лос-Анджелеса".

Об этом сообщил официальный сайт лондонского клуба.

Детали сделки не разглашаются. По информации журналиста Бена Джейкобса, американский клуб заплатит "шпорам" 27 миллионов долларов – это самый дорогой входящий трансфер в истории МЛС.

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Отметим, что в составе "Лос-Анджелеса" выступает украинский защитник Артем Смоляков.

Сон Хын Мин играл за "Тоттенхэм" с 2015 года, когда перешел к лондонцам из немецкого "Байера". Всего он провел за клуб 454 матча, забил 173 гола и отдал 101 ассист.

В сезоне 2024/25 "Тоттенхэм" финишировал на 17-й строчке в АПЛ, на границе с зоной вылета. В то же время, "шпоры" выиграли первый еврокубковый трофей за 41 год – Лигу Европы, одолев в финале "Манчестер Юнайтед".

В июне этого года "Тоттенхэм" назначил нового главного тренера. Ангелоса Постекоглу у руля "шпор" заменил Томас Франк, который до этого возглавлял другой клуб АПЛ – "Брентфорд".

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Ранее сообщалось, что легенда "Баварии" Томас Мюллер также перешел в клуб МЛС.