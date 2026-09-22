Легенда украинского футбола вернулся в "Динамо"

Василий Рац / © ФК Динамо Киев

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Легенда украинского футбола Василий Рац вернулся в киевское "Динамо" .

Об этом сообщается на официальном сайте столичного клуба.

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65-летний специалист присоединился к отделу селекции "бело-синих".

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"Теперь Василий Карлович будет способствовать дальнейшему развитию родного клуба, применяя свой многолетний футбольный опыт и профессиональные знания в работе отдела селекции", — говорится в сообщении пресс-службы "Динамо".

Рац является одним из самых ярких представителей знаменитого поколения "Динамо" 1980-х годов. За киевский клуб он выступал в течение девяти сезонов — с 1981 по 1988 год и в 1989-м.

За это время провел в составе "бело-синих" около 200 официальных матчей, неоднократно становился чемпионом и обладателем Кубка СССР, а в 1986 году вместе с командой завоевал Кубок обладателей кубков УЕФА.

На международном уровне Рац выступал за сборную СССР, в составе которой стал вице-чемпионом Европы в 1988 году.

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Ранее сообщалось, что "Динамо" вырвало победу над "Зарей" в матче УПЛ.

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