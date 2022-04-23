Легенда украинского хоккея продает уникальное джерси, чтобы помочь ВСУ

Бывший хоккеист и тренер сборной Украины Андрей Срюбко организовал благотворительный аукцион для финансовой поддержки защитников Украины.

Бывший защитник продает памятное джерси, в котором он выступал на Олимпийских играх в 2002 году. Это единственный раз, когда сборная Украины по хоккею была представлена на Олимпиаде и заняла 10 место.

Об этом сообщает прессслужба ФХУ.

Вырученные средства передадут волонтерской организации Сергея Притулы для нужд украинской армии. Аукцион продлится до 25 апреля.

Стартовая цена лота составляет 500 долларов, а минимальный шаг – 50.

Напомним, что чемпион Украины в составе "Азовмаша" Петр Подтикан, работавший в последнее время детским тренером, рассказал, как ему удалось спастись из блокадного Мариуполя.

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