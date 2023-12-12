Легенда "Ювентуса" и чемпион Европы в составе сборной Италии объявил о завершении карьеры

Джорджо Кьеллини в возрасте 39 лет решил повесить бутсы на гвоздь.

Бывший защитник туринского "Ювентуса" и сборной Италии Джорджо Кьеллини объявил о завершении игровой карьеры.

Об этом 39-летний итальянец сообщил на странице в Instagram, опубликовав видеоролик с яркими моментами своего футбольного пути.

"Ты был самым прекрасным и ярким путешествием в моей жизни. Ты был для меня всем. С тобой я прошел уникальный и незабываемый путь.

Но теперь пора начать новые разделы, встретиться с новыми вызовами и написать новые важные и увлекательные страницы жизни", – написал Кьеллини в соцсети.

Кьеллини – девятикратный чемпион Италии в составе "Ювентуса", пятикратный обладатель Кубка и Суперкубка Италии. За "Старую синьору" он выступал с 2005 по 2022 год – провел 561 матч, забил 36 голов и сделал 26 ассистов.

На старте своей карьеры Джорджо также играл за "Ливорно" и "Фиорентину", а после ухода из "Ювентуса" защищал цвета американского клуба "Лос-Анджелес", с которым стал чемпионом МЛС сезона-2022.

С 2004 по 2022 год Кьеллини вызывался в сборную Италии. Вместе со "Скуадрой Адзуррой" защитник выиграл Евро-2020 и стал сербиным призером чемпионата Европы 2012 года, который принимали Украина и Польша.

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