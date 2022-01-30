Легенда "Ювентуса" помог известному тиктокеру повторить забавный челлендж (видео)

Дель Пьеро принял участие в смешном ролике.
Итальянский блоггер Хаби Лейм, ставший знаменитым на весь мир за очень короткий промежуток времени, записал новое видео вместе с легендой итальянского футбола Алессандро дель Пьеро.
Эксфутболист "Ювентуса" помог соотечественнику повторить челлендж с поднятием стула одной рукой.
21-летний блоггер опубликовал видео на своей странице в Instagram.
Отметим, что Хаби Лейм, показывает, что многие лайфхаки в интернете придуманы для проблем, которые высосаны из пальца.
- В составе "Ювентуса" Дель Пьеро стал шестикратным чемпионом Италии, обладателем Кубка страны, четырехкратным обладателем Суперкубка Италии, победителем Лиги чемпионов.
- В сборной Италии он выиграл Чемпионат мира-2006.
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