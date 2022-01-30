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Легенда "Ювентуса" помог известному тиктокеру повторить забавный челлендж (видео)

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Легенда "Ювентуса" помог известному тиктокеру повторить забавный челлендж (видео)

instagram.com/alessandrodelpiero/

Дель Пьеро принял участие в смешном ролике.

Итальянский блоггер Хаби Лейм, ставший знаменитым на весь мир за очень короткий промежуток времени, записал новое видео вместе с легендой итальянского футбола Алессандро дель Пьеро.

Эксфутболист "Ювентуса" помог соотечественнику повторить челлендж с поднятием стула одной рукой.

21-летний блоггер опубликовал видео на своей странице в Instagram.

Отметим, что Хаби Лейм, показывает, что многие лайфхаки в интернете придуманы для проблем, которые высосаны из пальца.

  • В составе "Ювентуса" Дель Пьеро стал шестикратным чемпионом Италии, обладателем Кубка страны, четырехкратным обладателем Суперкубка Италии, победителем Лиги чемпионов.
  • В сборной Италии он выиграл Чемпионат мира-2006.

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