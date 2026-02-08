Легендарная горнолыжница потерпела жуткое падение на Олимпиаде-2026: что известно

Линдси Вонн / © Associated Press

Легендарная американская горнолыжница Линдси Вонн потерпела жуткое падение во время скоростного спуска на зимних Олимпийских играх-2026, которые проходят в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

41-летняя американка, несмотря на серьезную травму связок колена, которую получила за несколько недель до Олимпиады, вышла на старт скоростного спуска и уже в начале трассы потерпела жуткое падение.

Соревнования были приостановлены, поскольку американка не смогла самостоятельно подняться, а медицинские работники оказывали ей помощь прямо на трассе.

В конце концов горнолыжницу эвакуировали с трассы вертолетом и доставили в больницу. О тяжести ее травм пока не сообщается.

Линдси Вонн эвакуировали с трассы вертолетом / © Associated Press

Отметим, что Вонн является олимпийской чемпионкой Ванкувера-2010 в скоростном спуске, а также бронзовой призеркой Ванкувера-2010 в супергиганте и Пхенчхана-2018 в скоростном спуске.

Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на Олимпиаде-2026 представят 46 атлетов, которые будут бороться за медали в 11 видах спорта.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.