Легендарного футболиста приговорили к смертной казни в Иране – СМИ

Али Даеи попал в список протестующих, которых собираются казнить.

Легендарный нападающий сборной Ирана Али Даеи приговорен к смертной казни на родине.

Об этом сообщает издание Report, ссылаясь на иранские СМИ.

В конце октября сотрудники службы безопасности Ирана задержали 53-летнего экс-форварда в одной из гостиниц и взяли под стражу.

Даеи обвиняют в участии в акциях протеста, охвативших страну после убийства 22-летней студентки Махсы Амини, задержанной полицией за неправильное ношение хиджаба.

Немецкие клубы, за которые Даэи выступал за свою карьеру, в частности "Герта" и "Арминия", в соцсетях выразили обеспокоенность судьбой своего бывшего футболиста.

Мюнхенская "Бавария" на своем официальном сайте также обнародовала заявление от имени клуба.

"Мы связались с посольством Германии в Иране и выразили готовность оказать поддержку. Мы будем держать этот вопрос в центре внимания", – говорится в заявлении мюнхенцев.

В течение своей карьеры Али Даэи выступал за "Герту", "Баварию", "Арминию", "Аль-Садд" и другие клубы.

За сборную Ирана сыграл 149 матчей, забил 109 голов. В списке бомбардиров национальных команд Али Даэи уступает только Криштиану Роналду (117 мячей).

Протесты в Иране

В стране протестуют из-за смерти Махсы Амины, женщины сжигают свои хиджабы и выступают против Исламской Республики.

Многие иранцы вышли на улицы, некоторые призывали к свержению Исламской Республики и скандировали "Смерть Хаменеи (верховному духовному лидеру Ирана)".

Спустя 40 дней после смерти 22-летней Махсы Амини, тысячи иранцев собрались на кладбище, где похоронена погибшая после задержания так называемой полицией морали за "неподходящую одежду", столкновения с полицией сопровождались стрельбой.

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