Легендарного теннисиста Бориса Беккера приговорили к 2,5 года тюрьмы: за что он наказан

Легендарного теннисиста Бориса Беккера приговорили к 2,5 года тюрьмы: за что он наказан

Бывшая первая ракетка мира, знаменитый немецкий теннисист Борис Беккер приговорен к двум с половиной годам лишения свободы за участие в афере.

54-летнего победителя шести турниров Большого шлема и двукратного обладателя Кубка Дэвиса признали виновным в нарушении закона о банкротстве и сокрытии активов.

Об этом сообщает BBC.

В 2017 году Борис Беккер был объявлен банкротом из-за того, что он не смог вовремя выплатить кредит в размере 14 миллионов долларов. После этого немец вывел из своего бизнес-счета 390 тысяч фунтов, не задекларировал недвижимость в Германии и скрыл 825 тысяч евро долга.

Бывший теннисист был признан виновным по 4 пунктам обвинения в соответствии с Законом о несостоятельности.

При рассмотрении дела присяжные пришли к выводу, что Беккер действовал "намеренно и нечестно". Они установили, что Борис скрыл миллион фунтов стерлингов, полученных от продаж дилерского центра Mercedes в его родном городе Лаймен, скрыл банковский кредит в размере почти 700 тысяч фунтов стерлингов на дом, а также доход от продаж акций технологической фирмы стоимостью 66 тысяч фунтов стерлингов.

По словам судьи Деборы Тейлор, Беккер "не проявил никакого признака раскаяния или признания вины".

"Вы не прислушались к предупреждению, и к тому шансу, который вам дал условный приговор. Это серьезное обременительное обстоятельство", - отметила Тейлор.

Ожидается, что Беккер проведет за решеткой половину срока. В случае хорошего поведения другую половину срока экс-теннисист будет отбывать условно.

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