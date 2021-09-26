Легендарность кадра зашкаливает: Шевченко и Виталий Кличко поздравили Усика с завоеванием чемпионских поясов (видео)

Крымчанин получил мощную поддержку от звездных соотечественников.

Бывший главный тренер футбольной сборной Украины Андрей Шевченко и экс-чемпион мира по боксу Виталий Кличко поздравили своего соотечественника и боксера Александра Усика с победой над британцем Энтони Джошуа и завоеванием чемпионских поясов по версиям IBF, WBO, WBA Super и IBO в супертяжелом весе.

Нынешний мэр Киева в Instagram опубликовал видео из раздевалки новоиспеченного обладателя четырех титулов. В ролике Шевченко сказал: "Бой закончился, мы выиграли". "Мы не зря переживали – и все получилось", - добавил Кличко.

После этого к ним в кадре присоединился Усик.

Усик победил Джошуа единогласным судейским решением - 117-112, 116-112 и 115-113 . В последнем раунде украинец был близок к тому, чтобы нокаутировать британца, но Эй Джея спас финальный гонг.

. В последнем раунде украинец был близок к тому, чтобы нокаутировать британца, но Эй Джея спас финальный гонг. Для 34-летнего Усика это был 19-й поединок в профессионалах. В его активе 19 побед.

На счету 31-летнего Джошуа 26 боев. Британец одержал 24 победы и потерпел 2 поражения.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Ломаченко отреагировал на уверенную победу Усика в бою с Джошуа.

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