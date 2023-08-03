Легендарные футболисты, актеры, телеведущие и музыканты: кто примет участие в благотворительном матче Game4Ukraine

Уже 5 августа в Лондоне, на домашней арене ФК "Челси" "Стэмфорд Бридж", состоится Game4Ukraine – благотворительный матч в поддержку Украины.

Посла фандрейзинговой платформы UNITED24 Андрей Шевченко и Александр Зинченко выйдут на поле в капитанских повязках синей и желтой команд соответственно.

Game4Ukraine соберет легенд мирового футбола, действующих игроков английской Премьер-лиги, а также популярных музыкантов, актеров и ведущих. Состав команд действительно впечатляет.

Так, в составе "синих" под руководством тренера женской команды "Челси" Эммы Хейз появятся:

голкиперы: Дида, Петр Чех, Жулио Сезар, Карли Телфорд и Карло Кудичини;

Дида, Петр Чех, Жулио Сезар, Карли Телфорд и Карло Кудичини; защитники: Фабио Каннаваро, Жерар Пике, Кристиан Пануччи, Массимо Оддо и Уильям Галлас;

Фабио Каннаваро, Жерар Пике, Кристиан Пануччи, Массимо Оддо и Уильям Галлас; полузащитники: Кларенс Зеедорф, Микаэль Эсьен, Клод Макелеле, Михаил Мудрик, Сержиньо, Клер Раферти и Джо Коул;

Кларенс Зеедорф, Микаэль Эсьен, Клод Макелеле, Михаил Мудрик, Сержиньо, Клер Раферти и Джо Коул; нападающие: капитан Андрей Шевченко, его партнер по нападению в "Динамо" и сборной Сергей Ребров, Самуэль Это'о, Джанфранко Дзола, Джермейн Дефо, Шота Арвеладзе, Лука Тони и Джимми Флойд Хассельбайнк.

К профессиональным футболистам присоединятся селебрити: звезда сериала "Тед Лассо" Тохиб Джимо, британский комик Рассел Ховард, актеры Арчи Рено и Ральф Литтл, а также музыканты Джеймс Артур и Челси Граймс.

"Андрей Шевченко попросил меня (принять участие в матче – прим.), и я хотел помочь своему другу, но это гораздо больше, чем благотворительная игра с друзьями. Речь идет об образовании, и я уверен, что это самая важная вещь для всех. Когда люди оказываются в беде, в условиях войны, они не знают, что случится в следующий час, но по крайней мере до тех пор, пока дети учатся в школе, в эти часы их жизнь кажется нормальной, поэтому я рад, что смогу принять участие, и, надеюсь, это поможет собрать достаточно денег для того, чтобы можно было отстроить школу", – прокомментировал свое участие бывший голкипер "Челси" и сборной Чехии Петр Чех.

Тренером желтой команды станет легендарный наставник "Арсенала" Арсен Венгер. Под его руководством на поле выйдут:

голкиперы: Йенс Леманн, Дэвид Джеймс;

Йенс Леманн, Дэвид Джеймс; защитники: Бакари Санья, Олег Лужный, Антонио Валенсия, Дарио Срна, Пер Мертезакер, Микаэль Сильвестр, Уэс Морган, Джолеон Лескотт, Мартин Шкртел, Йон Арне Риисе, Гаэль Клиши;

Бакари Санья, Олег Лужный, Антонио Валенсия, Дарио Срна, Пер Мертезакер, Микаэль Сильвестр, Уэс Морган, Джолеон Лескотт, Мартин Шкртел, Йон Арне Риисе, Гаэль Клиши; полузащитники: капитан Александр Зинченко, Робер Пирес, Джек Уилшир, Чарли Адам, Марк Нобл, Евгений Коноплянка, Кэти Чепмен, Джессика Уртадо, Рэйчел Енки;

капитан Александр Зинченко, Робер Пирес, Джек Уилшир, Чарли Адам, Марк Нобл, Евгений Коноплянка, Кэти Чепмен, Джессика Уртадо, Рэйчел Енки; нападающие: Евгений Левченко и Якубу Аегбени.

В селебрите-составе "желтых" появятся звезда "Теда Лассо" Фил Данстер, актер Гиро Файнс-Тиффин, певец Том Греннан и телеведущий Роман Кэмпф.

"Ни один ребенок в Украине не несет ответственности за происходящее. Это очень трагическая ситуация, которая отзывается в наших сердцах. Иногда освещение войны в медиа не столь широко, как это было в начале (войны – прим.), поэтому мы должны пытаться помочь. Надеюсь, игра будет способствовать восстановлению образования в Украине. Она также должна привлечь внимание людей к происходящему. Нельзя ничего не делать, когда война так близко к нам", – отметил бывший вратарь сборной Германии и непобедимого состава "Арсенала" Йенс Леманн.

Команды будут играть ради благотворительной цели: собранные средства пойдут на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области, разрушенного российскими оккупантами в марте 2022 года.

Купить билет на матч: https://www.game4ukraine.com/index.html.

Поддержать сбор на восстановление школы и принять участие в розыгрыше футболок с автографами участников: https://u24.gov.ua/ru/game4ukraine.

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