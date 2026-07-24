Легендарный баскетболист Леброн Джеймс официально сменил команду в НБА

Леброн Джеймс / © Associated Press

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Легендарный американский баскетболист Леброн Джеймс, который в прошлом году установил уникальный рекорд НБА, официально сменил команду.

Как сообщает ESPN, 41-летний Джеймс перешел из "Лос-Анджелес Лейкерс" в "Филадельфию Севенти Сиксерс".

Леброн подписал двухлетний контракт на 8 миллионов долларов, который также предусматривает опцию игрока на второй сезон.

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Позже Джеймс прокомментировал подписание контракта с "Филадельфией". Он признался, что всерьез задумывался над завершением карьеры.

"Я думал, что с этим покончено, когда закончился сезон. Я не был готов объявить об этом, и я знал, что мне нужно время, чтобы действительно принять решение, но был почти уверен, что сыграл свой последний матч. На той последней пресс-конференции я честно сказал, что мне нужно посмотреть на себя и решить, люблю ли я еще эту игру. Я все еще по-настоящему люблю эту игру, и у меня есть еще что дать.

Последние несколько недель были действительно особенными. Я никогда раньше не мог уделить достаточно времени на размышления, не имея ни малейшего представления о том, что делать. У меня было несколько месяцев со всеми людьми, которых я люблю, и я пытался во всем разобраться. Это мое последнее решение. Я не иду за деньгами. Я не иду за семьей. Ради чего я вообще играю сейчас?

Я все еще хочу жертвовать. Я по-прежнему хочу работать. Я все еще хочу соревноваться, побеждать и иметь шанс почувствовать, что выиграл еще один чемпионат.

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Я верю, что смогу помочь "Филадельфии" стать чемпионской командой, и я очень рад вдохновить новую аудиторию болельщиков и начать этот невероятный путь в последний раз.

Спасибо, Лос-Анджелес. Я всегда буду любить Майами, а Северо-Восточный Огайо всегда будет моим домом!" — написал Джеймс в соцсети X.

До этого Леброн с 2018 года выступал за "Лейкерс". В прошлом сезоне он набирал в среднем 20,9 очка, делал 6,1 подбора и 7,2 передачи за игру.

В составе калифорнийского клуба Джеймс завоевал один чемпионский титул НБА (2020 год). До этого он дважды становился чемпионом НБА с "Майами Хит" (2012, 2013) и один раз с "Кливленд Кавальерс" (2016).

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