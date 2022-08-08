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Легендарный баскетболист Медведенко продал свои чемпионские кольца НБА за 250 тысяч долларов на аукционе для поддержки Украины

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Легендарный баскетболист Медведенко продал свои чемпионские кольца НБА за 250 тысяч долларов на аукционе для поддержки Украины

Фото: facebook.com/slava.medvedenko

Знаменитый украинский баскетболист Станислав Медведенко продал на благотворительном аукционе свои чемпионские кольца за 250 тысяч долларов.

Так, двукратный чемпион НБА в составе "Лос-Анджелеса Лейкерса" решил расстаться со своими памятными трофеями, чтобы помочь украинским детям во время войны с российскими оккупантами и восстановить спортивную инфраструктуру в разрушенных и поврежденных украинских школах.

О завершении аукциона Медведенко сообщил на своей странице в Facebook.

"Аукцион завершен. В сумме мы собрали чуть больше 250 000 долларов, и это отличный результат. 250 000 долларов для Украины. Плюс 50 тысяч долларов за ночь. Многие отговаривали меня, но я не жалею ни на секунду. Это все стоило того и дальше нас ждет реализация многих инициатив и спасения жизней украинских детей.

Помните, что Украина сильна каждым украинцем, каждым, кто сейчас делает все ради победы, ради будущего. Спасибо всем за поддержку и помощь. Многие помогали. Особая благодарность Дэвиду Келлеру и SCP Auctions. Без вас мы бы не смогли этого сделать", — отметил Медведенко.

  • Медведенко играл на позиции тяжелого нападающего;
  • Начало профессиональной карьеры провел в киевских клубах "Денди-СКИФ" (1995 – 1996), "Денди-Баскет" (1996 – 1997) и "Будивельник" (1997 – 1998).

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