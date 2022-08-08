Легендарный баскетболист Медведенко продал свои чемпионские кольца НБА за 250 тысяч долларов на аукционе для поддержки Украины

Знаменитый украинский баскетболист Станислав Медведенко продал на благотворительном аукционе свои чемпионские кольца за 250 тысяч долларов.

Так, двукратный чемпион НБА в составе "Лос-Анджелеса Лейкерса" решил расстаться со своими памятными трофеями, чтобы помочь украинским детям во время войны с российскими оккупантами и восстановить спортивную инфраструктуру в разрушенных и поврежденных украинских школах.

О завершении аукциона Медведенко сообщил на своей странице в Facebook.

"Аукцион завершен. В сумме мы собрали чуть больше 250 000 долларов, и это отличный результат. 250 000 долларов для Украины. Плюс 50 тысяч долларов за ночь. Многие отговаривали меня, но я не жалею ни на секунду. Это все стоило того и дальше нас ждет реализация многих инициатив и спасения жизней украинских детей.

Помните, что Украина сильна каждым украинцем, каждым, кто сейчас делает все ради победы, ради будущего. Спасибо всем за поддержку и помощь. Многие помогали. Особая благодарность Дэвиду Келлеру и SCP Auctions. Без вас мы бы не смогли этого сделать", — отметил Медведенко.

Медведенко играл на позиции тяжелого нападающего;

Начало профессиональной карьеры провел в киевских клубах "Денди-СКИФ" (1995 – 1996), "Денди-Баскет" (1996 – 1997) и "Будивельник" (1997 – 1998).

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