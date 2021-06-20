Легендарный боксер феерически вернулся в ринг в 58 лет: провел бой против сына своего бывшего соперника (видео)

Последний раунд поединка получился очень зрелищным.

Легенда мексиканского бокса Хулио Сезар Чавес вернулся в ринг в 58 лет и провел выставочный бой против 42-летнего Эктора Камачо - сына своего бывшего соперника Эктора Камачо-старшего, которого он побеждал в 1992 году.

Участники шоу дрались в шлемах, но после третьей трехминутки между ними возник конфликт, и они были готовы продолжить бой без защитной амуниции. Общими усилиями боксеров удалось убедить придерживаться правил.

Сам же поединок прошел при доминировании Чавеса, который продемонстрировал невероятную для своего возраста форму. Так как бой был выставочным, победителя в нем не определяли, но даже без судейского вердикта было очевидно преимущество Хулио Сезара.

Интересно, что во время этого шоу свои бои провели два сына Чавеса. Оба потерпели поражения.

Чавес-старший завершил карьеру в 2005 году. На его счету на профессиональном ринге 107 побед, 6 поражений и 2 ничьи.

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