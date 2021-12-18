Легендарный бразилец стал владельцем клуба, с которого началась его футбольная история

Легендарный бразилец стал владельцем клуба, с которого началась его футбольная история

Роналдо купил 90% акций "Крузейро".

Легендарный нападающий Роналдо купил 90% акций футбольного клуба "Крузейро".

Об этом сообщает Globo.

Бразилец потратил за 400 миллионов бразильских реалов (70 миллионов долларов).

45-летний Роналдо также владеет 51% акций Вальядолида. 2018 он заплатил 30 миллионов евро за контрольный пакет акций испанского клуба.

Роналдо играл за "Крузейро" в начале своей карьеры в период 1993-1994 годов. Он забил 56 голов в 58 матчах за бразильский клуб.

На клубном уровне Роналдо также выступал за ПСВ, "Барселону", "Интер", "Реал", "Милан" и "Коринтианс", где и завершил карьеру в 2011 году. Роналдо – двукратный чемпион мира в составе Бразилии и двукратный обладатель Золотого мяча.

По итогам сезона-2021 "Крузейро" занял 14 место в бразильской Серии B.

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