Легендарный бразильский футболист заразился коронавирусом

Из-за этого он не сможет посетить мероприятие.

Звезда мирового футбола Роналдо сдал положительный тест на COVID-19.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил бразильский клуб "Крузейро", который недавно приобрел Роналдо.

Отмечается, что Роналдо хорошо чувствует себя и находится на изоляции. Его заболевание протекает в легкой форме.

Представители "Крузейро" заявили, что бывший футболист не сможет поучаствовать в памятных мероприятиях, запланированных на несколько дней. Речь идет о 101-м дне рождения клуба. В сообщении добавили, что позже будет представлен новый график экс-спортсмена.

В декабре "Зубастик" купил 90% акций клуба "Крузейро", за который выступал в качестве игрока. Сумма сделки составила 400 миллионов бразильских реалов (70 миллионов долларов);

Роналдо играл за "Крузейро" в начале своей карьеры в период 1993-1994 годов. Он забил 56 голов в 58 матчах за бразильский клуб;

На клубном уровне Роналдо также выступал за ПСВ, "Барселону", "Интер", "Реал", "Милан" и "Коринтианс", где и завершил карьеру в 2011 году. Роналдо – двукратный чемпион мира в составе Бразилии и двукратный обладатель Золотого мяча;

По итогам сезона-2021 "Крузейро" занял 14 место в бразильской Серии B.

Добавим, что 45-летний Роналдо также владеет 51% акций "Вальядолида". В 2018 году он заплатил 30 миллионов евро за контрольный пакет акций испанского клуба.

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