Легендарный бразилец "Шахтера", принесший победу в финале Кубка УЕФА, объявил о завершении карьеры

38-летний полузащитник, ставший символом "горняков", принял решение заняться бизнесом, а потому и "повесил бутсы на гвоздь".

Об этом Жадсон заявил в интервью ESPN.

"Посоветовавшись с женщиной и детьми, я решил завершить карьеру. Я думаю, что это были невероятные годы, достижения, возможность познакомиться с важными людьми. Я просто хочу поблагодарить Бога, мою семью и всех, кто участвовал в моей карьере. Я вышел на пенсию и имею свой бизнес. Поэтому у меня другие интересы", — сказал бразилец.

Отметим, что Жадсон перешел в донецкий клуб в 2005 году и провел за него восемь сезонов, забив 64 гола в 274 играх. Среди его трофеев – шесть чемпионств Украины, а также по три Кубка и Суперкубки страны.

Впрочем, главной победой Жадсона останется победа в Кубке УЕФА. Именно полузащитник стал автором победного гола в финале этого турнира против немецкого "Вердера", состоявшегося в 2009 году. Также бразилец отличился первым в истории мячом, забитым на "Донбасс Арене".

Вашему вниманию самые яркие игровые моменты Жадсона в карьере.

Добавим, что кроме "Шахтера" Жадсон играл за "Атлетико Паранаэнсе", "Сан-Паулу", "Коринтианс", "Аваи" и "Виторию".