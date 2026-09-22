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Легендарный экс-футболист "Шахтера" отказался ехать на прощальный матч друга в Москву
Жадсон сообщил, что не отправится в страну-террорист из уважения к украинскому народу и "Шахтеру".
Бывший полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Бразилии Жадсон, которого в августе арестовали на родине, отказался принять участие в прощальном матче экс-форварда ЦСКА Вагнера Лава в Москве.
В комментарии Tribuna.com 42-летний бразилец опроверг информацию ЦСКА, который включил его в список игроков на поединок в столице РФ.
Жадсон сообщил, что не поедет в страну-террорист из уважения к украинскому народу и "Шахтеру".
"Я не поеду на матч, на который меня пригласил мой друг Вагнер Лав. Понимаю, что не должен ехать из уважения к украинскому народу и клубу, который я люблю, — "Шахтеру". Вагнер Лав — отличный друг, но я понимаю, что сейчас ситуация гораздо более деликатная", — сказал Жадсон.
Напомним, Жадсон выступал за "Шахтер" с 2005 по 2012 год. Бразилец провел в составе донецкого клуба 272 матча, в которых забил 64 гола.
Вместе с "горняками" он выиграл пять чемпионств Украины, два Кубка Украины, два Суперкубка Украины, а также Кубок УЕФА.
Именно Жадсон стал автором победного гола в финале Кубка УЕФА-2008/09 против немецкого "Вердера". Также бразилец отличился первым в истории мячом, забитым на "Донбасс Арене".
Кроме "Шахтера", Жадсон также играл за "Атлетико Паранаэнсе", "Сан-Паулу", "Коринтианс", "Аваи" и "Виторию".
Жадсон завершил карьеру в 2022 году. В его активе восемь матчей за национальную сборную Бразилии и один гол.
Ранее сообщалось, что "Шахтер" в большинстве разгромил ЛНЗ и не отпустил "Полесье" на вершине турнирной таблицы УПЛ.