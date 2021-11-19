Легендарный экс-футболист ввел необычный запрет для игроков в новом клубе

Похоже, кто-то будет не слишком доволен.
Новоиспеченный главный тренер английского "Астон Виллы" Стивен Джеррард ввел необычный запрет для игроков.
Об этом сообщает DailyMail.
Так, легендарный эксфутболист "Ливерпуля" принял решение запретить добавлять в блюда кетчуп.
"Кетчуп? Я запретил его еще до того, как он успел попасть мне на глаза! У игроков должен быть правильный менталитет. Они должны делать все возможное, соблюдать дисциплину. Им нужно стремиться стать лучше", — сказал Джеррард.
Интересно, что ранее аналогичный запрет ввел и новый наставник лондонского "Тоттенхэма" — Антонио Конте. Впрочем, итальянец еще и лишил игроков майонеза.
Джеррард возглавил "Астон Виллу" 11 ноября. Дебютирует на новом для себя месте он 20 ноября, когда "Астон Вилла" в рамках 12 тура английской Премьер-лиги примет "Брайтон".
- Джеррард работал с шотландским "Рейнджерсом" с мая 2018 года. За это время он выиграл титул Чемпиона Шотландии. Произошло это в сезоне 2020/21;
- После 11 туров в активе "Астон Виллы" всего десять набранных очков и 16 место в турнирной таблице.