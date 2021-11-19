Легендарный экс-футболист ввел необычный запрет для игроков в новом клубе

Похоже, кто-то будет не слишком доволен.

Новоиспеченный главный тренер английского " Астон Виллы " Стивен Джеррард ввел необычный запрет для игроков.

Об этом сообщает DailyMail.

Так, легендарный эксфутболист "Ливерпуля" принял решение запретить добавлять в блюда кетчуп.

"Кетчуп? Я запретил его еще до того, как он успел попасть мне на глаза! У игроков должен быть правильный менталитет. Они должны делать все возможное, соблюдать дисциплину. Им нужно стремиться стать лучше", — сказал Джеррард.

Интересно, что ранее аналогичный запрет ввел и новый наставник лондонского "Тоттенхэма" — Антонио Конте. Впрочем, итальянец еще и лишил игроков майонеза.

Джеррард возглавил "Астон Виллу" 11 ноября. Дебютирует на новом для себя месте он 20 ноября, когда "Астон Вилла" в рамках 12 тура английской Премьер-лиги примет "Брайтон".