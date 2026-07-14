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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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Легендарный форвард возглавил сборную Уругвая после фиаско на ЧМ-2026

Диего Форлан стал главным тренером сборной Уругвая по футболу.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Диего Форлан

Диего Форлан / © Associated Press

Сборная Уругвая назначила легендарного форварда Диего Форлана на пост главного тренера.

Об этом сообщает AS.

На посту главного тренера уругвайской сборной Форлан заменил аргентинца Марсело Бьелсу, который покинул команду после вылета с чемпионата мира-2026.

Форлан подписал контракт со сборной Уругвая сроком до марта 2027 года. Решение о том, кто возглавит команду на постоянной основе, будет принято после выборов нового руководителя Уругвайской ассоциации футбола, запланированных на конец текущего года.

Первый матч под руководством Форлана сборная Уругвая проведет во время международного окна в сентябре.

47-летний специалист будет совмещать работу сразу с двумя командами. Кроме главной сборной страны, он также будет тренировать молодежную (U-20), которую уже в январе ждет выступление на чемпионате Южной Америки.

Форлан провел 112 матчей за сборную Уругвая, в которых забил 36 голов — это третий лучший показатель в истории сборной.

Он завершил профессиональную карьеру в августе 2019 года. В 2020 году он провел 11 матчей во главе "Пеньяроля", а в 2021-м тренировал "Атенас" (12 матчей) во втором дивизионе Уругвая.

На ЧМ-2026 уругвайцы не смогли выйти из группы, набрав всего 2 очка. Команда Бьелсы сыграла вничью с Саудовской Аравией (1:1) и Кабо-Верде (2:2), после чего проиграла Испании (0:1).

Ранее сообщалось, что сборная Хорватии объявила о назначении нового главного тренера.

Также мы рассказывали, что новый тренер сборной Португалии определился с будущим Роналду в команде.

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Дата публикации
Количество просмотров
209
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