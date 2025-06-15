Легендарный футболист "Милана" возглавил сборную Италии

Дженнаро Гаттузо / © Associated Press

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Легендарный экс-игрок "Милана" Дженнаро Гаттузо стал новым главным тренером сборной Италии.

Об этом Федерация футбола Италии сообщила на своем официальном сайте.

47-летний итальянский специалист заменил на посту наставника "Скуадры Адзурры" ранее уволенного Лучано Спаллетти.

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Ранее Гаттузо возглавлял "Сьон", Палермо, ОФИ, "Пизу", "Милан", "Наполи", "Валенсию", "Марсель" и "Хайдук", который он покинул в начале лета этого года.

В отборе на чемпионат мира-2026 итальянцы стартовали с разгромного поражения от Норвегии (0:3), а затем победили Молдову (2:0).

Текущая турнирная таблица группы I: Норвегия (12 очков, 4 матча), Израиль (6, 3), Италия (3, 2), Эстония (3, 4), Молдова (0, 3).

Следующий поединок в квалификации на Мундиаль сборная Италии проведет 5 сентября дома с Эстонией.

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Ранее сообщалось, что Михал Пробеж ушел в отставку с поста главного тренера сборной Польши на фоне конфликта со звездным нападающим "Барселоны" Робертом Левандовски.