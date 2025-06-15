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Легендарный футболист "Милана" возглавил сборную Италии
Дженнаро Гаттузо принял "Скуадру Адзурру" после отставки Лучано Спаллетти.
Легендарный экс-игрок "Милана" Дженнаро Гаттузо стал новым главным тренером сборной Италии.
Об этом Федерация футбола Италии сообщила на своем официальном сайте.
47-летний итальянский специалист заменил на посту наставника "Скуадры Адзурры" ранее уволенного Лучано Спаллетти.
Ранее Гаттузо возглавлял "Сьон", Палермо, ОФИ, "Пизу", "Милан", "Наполи", "Валенсию", "Марсель" и "Хайдук", который он покинул в начале лета этого года.
В отборе на чемпионат мира-2026 итальянцы стартовали с разгромного поражения от Норвегии (0:3), а затем победили Молдову (2:0).
Текущая турнирная таблица группы I: Норвегия (12 очков, 4 матча), Израиль (6, 3), Италия (3, 2), Эстония (3, 4), Молдова (0, 3).
Следующий поединок в квалификации на Мундиаль сборная Италии проведет 5 сентября дома с Эстонией.
Ранее сообщалось, что Михал Пробеж ушел в отставку с поста главного тренера сборной Польши на фоне конфликта со звездным нападающим "Барселоны" Робертом Левандовски.