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Легендарный футболист разнес сборную Германии после вылета на старте плей-офф ЧМ-2026
Лотарь Маттеус убежден, что дальше команде следует двигаться с новым тренером.
Бывший капитан сборной Германии Лотар Маттеус подверг критике выступление национальной команды на чемпионате мира-2026, где она сенсационно вылетела уже в 1/16 финала, проиграв Парагваю в серии пенальти.
"Мне не хватает воображения, чтобы понять, как команда может развиваться с Юлианом Нагельсманном. После чемпионата мира нужно двигаться дальше с новым тренером. Это уже слишком.
Я до сих пор не понимаю, зачем семьи были там с самого начала турнира. Возникали вопросы с перелетами, бронированием отелей — все это обсуждалось внутри команды, и все были недовольны друг другом.
Одному игроку разрешили лететь с матерью, другому — с женой или детьми, а остальные должны были лететь обычными коммерческими рейсами.
Было много волнений, внимание было сосредоточено не на чемпионате мира. Они провели в Америке не больше двух недель, а все семьи уже были там. Они могли прилететь после четвертьфинала, если бы команда добилась такого результата", — сказал Маттеус.
На ЧМ-2026 сборная Германии заняла первое место в группе E, разгромив Кюрасао (7:1), одолев Кот-д'Ивуар (2:1) и сенсационно проиграв Эквадору (1:2).
В 1/16 финала немцы в серии пенальти уступили Парагваю (3:4) после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время.
В 1/8 финала Парагвай сразится с победителем матча Франция — Швеция, который состоится в среду, 1 июля, в 00:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн отказался уходить в отставку после вылета команды с ЧМ-2026.