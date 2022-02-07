Легендарный футболист уволен с должности спортивного директора "Аякса" из-за скандала с сообщениями женщинам

Функционер уже извинился из-за своего поведения.

Известный в прошлом футболист " Аякса " Марк Овермарс покинул пост спортивного директора нидерландского клуба.

Об этом сообщает официальный сайт амстердамцев.

Так, причиной ухода Овермарса стали его неуместные сообщения коллегам-женщинам, которые он посылал в течение длительного времени.

"Мне стыдно. На прошлой неделе со мной общались по поводу моего поведения. К сожалению, я не сознавал, что перешел границу, но в последнее время я все понял. Я почувствовал огромное давление. Приношу свои извинения.

Безусловно, для человека в моем положении подобное поведение неприемлемо. Сейчас я все понимаю, но уже поздно. Я не вижу другого выхода, как уйти из "Аякса". Эта ситуация повлияла на мою личную жизнь, поэтому я прошу оставить меня и мою семью в покое", — отметил Овермарс.

Овермарс выступал за "Аякс" на протяжении пяти лет (с 1992 по 1997). На его счету за амстердамцев больше 100 поединков. Также на его счету выступления за лондонский "Арсенал" (1997-2000) и испанскую "Барселону" (2000-2004);

Овермарс работал директором "Аякса" с 2012 года. В декабре он продлил контракт с клубом до 2026 года.

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