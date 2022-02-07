Легендарный футболист уволен с должности спортивного директора "Аякса" из-за скандала с сообщениями женщинам

Функционер уже извинился из-за своего поведения.
Известный в прошлом футболист "Аякса" Марк Овермарс покинул пост спортивного директора нидерландского клуба.
Об этом сообщает официальный сайт амстердамцев.
Так, причиной ухода Овермарса стали его неуместные сообщения коллегам-женщинам, которые он посылал в течение длительного времени.
"Мне стыдно. На прошлой неделе со мной общались по поводу моего поведения. К сожалению, я не сознавал, что перешел границу, но в последнее время я все понял. Я почувствовал огромное давление. Приношу свои извинения.
Безусловно, для человека в моем положении подобное поведение неприемлемо. Сейчас я все понимаю, но уже поздно. Я не вижу другого выхода, как уйти из "Аякса". Эта ситуация повлияла на мою личную жизнь, поэтому я прошу оставить меня и мою семью в покое", — отметил Овермарс.
- Овермарс выступал за "Аякс" на протяжении пяти лет (с 1992 по 1997). На его счету за амстердамцев больше 100 поединков. Также на его счету выступления за лондонский "Арсенал" (1997-2000) и испанскую "Барселону" (2000-2004);
- Овермарс работал директором "Аякса" с 2012 года. В декабре он продлил контракт с клубом до 2026 года.
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