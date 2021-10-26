Легендарный футбольный тренер умер в возрасте 73 лет, он завоевал 21 трофей

Легендарный футбольный тренер умер в возрасте 73 лет, он завоевал 21 трофей

Не стало выдающегося экс-наставника "Рейнджерс" Уолтера Смита.

Печальные новости всколыхнули футбольный мир 26 октября. На 74-м году жизни умер бывший главный тренер "Рейнджерс", "Эвертона" и национальной сборной Шотландии Уолтер Смит.

"С глубокой грустью мы сообщаем о смерти нашего бывшего менеджера, главы и легенды клуба Уолтера Смита", - говорится на странице "Рейнджерс" в Twitter.

Уолтер Смит является вторым самым успешным тренером в истории клуба из Глазго. Он выиграл с командой 21 трофей, среди которых 10 чемпионских титулов.

Это с профессионалической атмосферой, що в ході проходження нашого manager, chairman and club legend, Walter Smith. https://t.co/5VJn3JeqbV pic.twitter.com/E2GMYjr8fN — Rangers Football Club (@RangersFC) Октябрь 26, 2021

В 2008 году Смит вывел "Рейнджерс" в финал Кубка УЕФА, где его команда уступила "Зениту" (0:2). В 2013 году Уолтер был назначен президентом "Рейнджерс".

В 2007 году Уолтер Смит был включен в Зал славы шотландского футбола.

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