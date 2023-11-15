Легендарный Холифилд оценил шансы Усика победить Фьюри в чемпионском поединке

Американец уверен, что Александра не стоит сбрасывать со счетов в бою за звание "абсолюта".

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд высказался о предстоящем поединке между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По мнению Холифилда, у каждого из боксеров есть свои козыри, поэтому нельзя выделить очевидного фаворита боя за звание абсолютного чемпиона мира.

"Это должен быть отличный бой. Скорость рук будет иметь большое значение. Кто сможет выдержать больше ударов, тот и победит. Усик имеет много преимуществ и он левша.

Фьюри провел много хороших поединков, его стиль определяет бои. Когда тот, кто бьется против большего соперника, быстрый и умеет держать сильные удары – он может победить. Но если пропустит действительно мощный удар – все может закончиться. Жизнь состоит в том, чтобы не сдаваться. Искренне верю, что Усик не хочет сдаваться, потому что получит такой поединок. Прекрасный баланс для этого боя", – цитирует Холифилда Boxing Scene.

Напомним, бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Усиком и Фьюри планировали провести 23 декабря этого года, но из-за травмы, которую "Цыганский король" получил в поединке против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну, его перенесли на февраль 2024-го.

Ожидается, что бой Усик – Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Официально дату поединка между украинцем и британцем намерены объявить в четверг, 16 ноября, во время пресс-конференции в Лондоне.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был легендарный Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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