Легендарный Холифилд отреагировал на поражение Майка Тайсона от Джейка Пола

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд прокомментировал поражение бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Майка Тайсона в бою с популярным блоггером Джейком Полом.

Поединок между 58-летним "Железным Майком" и 27-летним шоуменом состоялся в ночь на 16 ноября в американском Арлингтоне. Бой длился 8 раундов по две минуты. В итоге легендарный боксер проиграл единогласным решением судей.

"Это был не хороший бой. С ногами Тайсона было что-то не то, он терял часто равновесие, а Джейк Пол довольно хороший боксер", – сказал Холифилд в комментарии Fight Hype.

Отметим, что поединок между Тайсоном и Полом имел официальный статус – результат внесен в статистику обоих бойцов.

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Добавим, что изначально Тайсон и Пол должны были сойтись в ринге еще 20 июля, но из-за ухудшения состояния здоровья "Железного Майка" поединок перенесли.

Для Тайсона это был первый официальный поединок с 2005 года, когда он проиграл техническим нокаутом ирландцу Кевину Макбрайду. Теперь в послужном списке "Железного Майка" 59 боев: 50 побед (44 – нокаутом) и 7 поражений. Еще два поединка были признаны несостоявшимися. На счету Пола 11 побед (7 – нокаутом) и одно поражение.

Ранее сообщалось, что легендарный Леннокс Льюис отреагировал на поражение Майка Тайсона от Джейка Пола.

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