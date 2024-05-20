Легендарный Холифилд прокомментировал победу Усика над Фьюри в бою за звание "абсолюта"

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд поделился эмоциями после победы Александра Усика над Тайсоном Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

61-летний американец заявил, что украинец справедливо одержал победу над британцем. По его словам, оба боксера сделают выводы после этого поединка и попытаются удивить в реванше.

"Оба провели невероятный бой. Я впервые вижу Тайсона таким избитым, но я уверен, что он восстановит силы и вернется. Усик и Фьюри приложили максимум своих усилий, это было чистый бой. Я уверен, что оба внесут коррективы, и в реванше мы увидим что-то новое", – сказал Холифилд в комментарии Pro Boxing Fans.

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Усик – Фьюри: итоги боя за звание абсолютного чемпиона мира

В ночь на 19 мая Усик победил Фьюри раздельным решением судей (115-112, 114-113, 113-114) в главном поединке боксерского шоу в саудовском в Эр-Рияде. В конце девятого раунда украинец отправил британца в нокдаун.

На нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя Усик – Фьюри, а также видео эмоциональной реакции Усика после победы над британцем.

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Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

Ранее сообщалось, что в контракте на бой между Усиком и Фьюри была предусмотрена опция реванша. Второй поединок между украинцем и британцем планируют устроить 12-13 октября 2024 года в Эр-Рияде.

Напомним, после боя Фьюри поцеловал Усика и трогательно обратился к украинскому чемпиону.

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