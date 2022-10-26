Легендарный игрок сборной Украины по американскому футболу погиб на войне с российскими оккупантами

На войне с Россией погиб известный игрок сборной Украины по американскому футболу и клуба "Kyiv Capitals" Дмитрий Сербин.

Трагическим известием киевская команда поделилась на своих страницах в соцсетях.

По информации источника, Сербин погиб во время эвакуации раненых бойцов. С самого начала полномасштабного российского вторжения спортсмен отправился на фронт, где работал военным врачом.

"Друзья, тяжелая, трагическая новость. Во время эвакуации раненых, погиб Дмитрий Сербин. Человек с большой буквы, он всегда приходил на помощь каждому, кто в ней нуждался, душа любой компании, нам всем было чему у него поучиться, и мы учились. Погиб как воин, защищая свою страну, своих родных, так как делал это при жизни. Спасибо тебе за все! Ты в наших сердцах, никогда не забудем!", - говорится в сообщении.

Церемония прощания с Дмитрием состоится в Киеве. Время и место будут сообщены позже.

Отметим, что Сербин - многократный чемпион Украины по американскому футболу. Он также выступал за национальную сборную и носил капитанскую повязку, не раз становился призером международных турниров.

Напомним, Дмитрий - не первый представитель американского футбола, отдавший жизнь, защищая Украину от рашистов. Ранее стало известно о гибели Даниила Богуславского ("Лесорубы" Ужгород), Руслана Сапожника ("Волки" Винница), Ярослава Мохонько и Игоря Бойко ("Патриоты" Киев) и Александра Аникина ("Орлы" Здолбунов).

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