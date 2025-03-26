Легендарный итальянский футболист Тотти объяснил свое позорное решение приехать в Москву

Легенда итальянского футбола, бывший капитан "Ромы" Франческо Тотти прокомментировал свой запланированный на 8 апреля приезд в Москву, который вызвал скандал.

"Моя рабочая поездка в Москву уже несколько дней вызывает бесконечные споры, но я не политик и не дипломат. Я человек спорта, который популяризирует его ценности во всем мире. Я всегда так делал: сначала как игрок, а теперь в новой роли. На протяжении многих лет я ездил в любую страну, куда меня приглашали, чтобы говорить о спорте. И я бы без проблем отправился в Киев с той же целью.

В то же время, если бы я получил от компетентного органа просьбу не участвовать в московском мероприятии, я бы не колеблясь отступил бы от этой идеи. Все остальное – это лицемерие и спекуляции тех, кто хочет использовать мое имя для собственного пиара", – заявил Тотти в комментарии ANSA.

Журналист также хотел передать легенде "Ромы" символическую статуэтку, которую в Италии вручают спортсменам, звездам шоу-бизнеса, политикам за самые курьезные и нелепые поступки, но Франческо отказался ее взять.

Напомним, Тотти вызвал громкий скандал, объявив о своих намерениях приехать в Москву на церемонию награждения, которую организовывает одна из местных букмекерских контор.

Имя 48-летней легенды римского клуба было использовано российскими пропагандистами. "Император едет в Третий Рим" – именно так в государстве-агрессоре анонсировали приезд Тотти ("Император" – прозвище Франческо, который всю свою карьеру выступал за "Рому").

На родине Тотти осудили его предстоящий визит в Москву. Итальянские чиновники и болельщики призвали "Императора" отменить свою поездку в РФ, которая продолжает вести захватническую войну против Украины.

Тотти – бывший капитан "Ромы", цвета которой защищал на протяжении всей карьеры, с 1992 по 2017 год. Франческо является чемпионом мира 2006 года и вице-чемпионом Европы 2000 года в составе сборной Италии. С римским клубом он выигрывал Серию А в сезоне 2000/01, а также по два раза поднимал над головой Кубок (2006/07, 2007/08) и Суперкубок Италии (2001, 2007).

Отметим, что Тотти – не первая звезда футбола, которую Россия деньгами заманивает к себе во время полномасштабного вторжения в Украину. После 2022 года в Москве на аналогичном мероприятии побывали Эммануэль Адебайор и Кафу.

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