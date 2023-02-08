Легендарный Леброн Джеймс побил "вечный" рекорд результативности НБА: видео исторического броска

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс установил новый рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству набранных очков.

Это случилось в матче против "Оклахомы Сити Тандер". 38-летний американец набрал в этом поединке 38 очков и превзошел "вечное" достижение Карима Абдул-Джаббара, установленное еще в 1984 году.

Теперь на счету Леброна 38 390 очков у НБА. В то время как Абдул-Джаббар за свою карьеру набрал 38 387 очков.

Рекордный бросок Джеймс сделал в конце третьей четверти. Находясь под опекой соперника, Леброн в прыжке забросил 2-очковый. Сразу после этого момента игра была приостановлена, а переполненная арена в Лос-Анджелесе громкими овациями поздравляла нового рекордсмена НБА.

38,388 POINTS



LeBron James оказывает fadeaway jumper to become NBA's all-time leading scorer! #ScoringKing pic.twitter.com/P5LyTZAZn3 — NBA (@NBA) 8 февраля 2023

Абдул-Джабар также присутствовал на этом матче. Он вышел на центр баскетбольного майдачника и символически передал мяч Леброну, сделав совместное фото.

От Kareem to the King



Will anyone ever break LeBron James scoring record when he's done? pic.twitter.com/oxqtSxMmWI Опубликовано в The Athletic (@TheAthletic) February 8, 2023

Интересно, что Леброн побил рекорд Карима в своем 1410-м матче в НБА, сейчас Джеймс проводит 20-й сезон в карьере. Абдул-Джаббар отыграл в НБА 1560 поединков в течение 20 сезонов.

Добавим, что в этом сезоне Джеймс в среднем набирает 30 очков за игру, а "Лейкерс" находится на 13-м месте в Западной конференции НБА.

Ранее Леброн побил еще один выдающийся рекорд. Он стал первым игроком в истории НБА, набиравшим более 40 очков против всех 30 клубов лиги.

Напомним, в прошлом году Джеймс подписал рекордный контракт с "Лейкерс", благодаря чему стал самым высокооплачиваемым баскетболистом в истории НБА.

Леброн Джеймс: карьера и достижение

Леброн Джеймс выступает в НБА с 2003 года. Свои первые очки он набрал 29 октября 2003 года.

Он становился самым молодым игроком в истории, набравшим 10, 20 и 30 тысяч очков. У Джеймса также наибольшее количество матчей в истории НБА с 20+ очками.

За свою карьеру Леброн выступал за "Кливленд Кавальерс" (2003 – 2010, 2014 – 2018), "Майами Хит" (2010 – 2014) и "Лос-Анджелес Лейкерс" (2018 – до сих пор).

Джеймс является четырехкратным чемпионом НБА: дважды он выигрывал титул с "Майами Хит", по разу с "Кливленд Кавальерс" и "Лос-Анджелес Лейкерс".

Джеймс по четыре раза признавался лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным игроком финальной серии плей-офф.

В составе сборной США он дважды становился олимпийским чемпионом (2008, 2012) и однажды завоевал бронзовые медали Олимпиады (2004).

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