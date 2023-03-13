Легендарный Леннокс Льюис назвал фаворита боя между Усиком и Фьюри за звание "абсолюта"

Легенда бокса Леннокс Льюис поделился мыслями о предстоящем бое за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между чемпионом по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По словам британца, фаворитом этого титульного поединка является "Цыганский король".

"Сейчас я склоняюсь на сторону Фьюри. В последнее время он проводил много мастер-классов и у него отличный тренер. Тайсон хорошо использует джеб, прекрасно боксирует как ортодокс, так и в стойке левши. Он просто потрясающий боец. Я люблю смотреть, когда он сражается, потому что Тайсон веселый и настоящий воин", – приводит слова Льюиса Boxing Social.

Поединок между Усиком и Фьюри запланирован на 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Ранее бой планировали организовать в Саудовской Аравии, однако этого не удалось сделать.

Напомним, Усик принял ультиматум Фьюри по распределению гонорара за титульный бой по схеме 70% на 30% в пользу британца. В то же время, Александр выдвинул одно условие – "Цыганский король" должен пожертвовать миллион фунтов для Украины.

В активе 36-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 34-летнего Фьюри 33 победы (24 – нокаутом) и одна ничья.

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